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В мире

Израиль и боевики в Газе вступили в самый крупный конфликт за четыре года

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (210)
21:5629.05.2018
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© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и ИзраиляПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильские военные и палестинские боевики в секторе Газа обменялись десятками ударов, вступив в самое масштабное противостояние за последние четыре года, которое, однако, пока обходится без жертв и оставляет шансы избежать очередной большой войны.

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Россия призвала израильскую и палестинскую стороны прекратить конфронтацию

Начав с утра во вторник и не остановившись до сих пор, палестинцы выпускают ракеты и мины по южным районам еврейского государства, где весь день звучат сирены, призывая местных жителей спешно искать укрытия. Значительную часть пусков израильтяне парируют противоракетными комплексами "Железный купол" и в свою очередь атакуют объекты основных вооруженных группировок по всей территории анклава.

В Израиле ранены трое военных, двое из них — легко, один госпитализирован в состоянии средней тяжести. В министерстве здравоохранения сектора Газы говорят, что в подотчетные им больницы "жертвы агрессии" пока не поступали.

Масштабы палестинских обстрелов и размах ответных действий в израильской армии называют беспрецедентными за четыре года — со времен последней кампании в секторе Газа, 50-дневной операции "Нерушимая скала", которая унесла жизни порядка двух тысяч палестинцев и 73 израильтян.

На границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© РИА Новости
Радикальные группировки взяли на себя ответственность за обстрел Израиля

Нынешний раунд начался с залпа из 25 мин по приграничным израильским селениям. Один из снарядов упал у детского сада, где в это время еще не было воспитанников. Жителям прилегающих к Газе районов теперь предписано находиться рядом с защищенными помещениями, чтобы успеть укрыться за считанные минуты, которые им дает сигнал тревоги.

Считается за обстрелами стоит группировка "Исламский джихад" — вторая по могуществу в секторе Газа после правящего там движения ХАМАС. Стреляя по Израилю, боевики предположительно мстят за троих соратников, убитых на прошлой неделе огнем израильского танка, который отвечал на взрывное устройство, заложенное в приграничной полосе. Израильтяне утверждают, что "Исламский джихад" пользуется покровительством Ирана и даже в сегодняшних обстрелах использовал боеприпасы иранского производства.

Пресс-секретарь главы израильского правительства Офер Гендельман сообщил, что за день палестинцы выпустили более ста снарядов, а целями ответных ударов стали 40 "террористических объектов и активов" в Газе. Среди них — штабы, лагеря, арсеналы "Исламского джихада" и ХАМАС, а также подземный туннель, который вел в Израиль транзитом через Египет. Это уже десятое подобное сооружение, обнаруженное и уничтоженное израильтянами с прошлого года.

Израильские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / Jalaa Marey
Трое израильских военных ранены в результате обстрелов из сектора Газа

Палестинцы говорят, что осколки израильского снаряда попали в одну из школ в городе Дейр аль-Балахе, где шли экзамены и только по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Военизированные формирования движения ХАМАС взяли на себя ответственность за обстрелы совместно с боевиками "Исламского джихада"*, но израильтяне пока винят правящее в анклаве движение в основном в том, что оно не препятствует пускам ракет и мин. Угрожая бить со всей мощью, политики и военные повторяют, что не заинтересованы в эскалации.

Подтверждение этого местные эксперты видят в длительной паузе, которую взяли военные прежде, чем начать ответные удары, дав возможность палестинцам эвакуировать персонал потенциальных целей и избежать жертв, которые могли бы привести к переходу событий в неконтролируемую фазу.

О том, что полномасштабной конфронтации опасаются и на противоположной стороне может свидетельствовать ограниченность географии обстрелов, которые сосредоточены на приграничной полосе при наличии возможности перенести огонь вглубь Израиля.

*Террористическая организация, запрещена в России

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