В Праге прошли протесты против премьера Бабиша и его правительства

ПРАГА, 29 мая — РИА Новости. Свыше 300 человек приняли участие в митинге на Староместской площади в центре Праги и последующем шествии к зданию правительства в знак протеста против премьера Андрея Бабиша и формируемого им ныне кабинета, который намерен опираться на поддержку коммунистов.

"Мы собрались сегодня, чтобы выразить протест против премьера Бабиша, в отношении которого полиция ведет уголовное расследование, и формируемого им правительства, которое намерено опираться на поддержку коммунистов в парламенте", — заявил журналистам один из организаторов акции Микулаш Минарж. Его выступление транслировали сетевые телеканалы.

По словам Минаржа, сегодняшняя демонстрация является лишь прелюдией к массовому митингу протеста против Бабиша и рвущихся к власти коммунистов, который состоится в Праге 5 июня.

Возглавляемое долларовым миллиардером Бабишем движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, однако сформированное им правительство меньшинства не получило в январе вотум доверия у депутатов. Руководители остальных партий отказались войти в коалицию с ANO в связи с тем, что Бабиш подозревается полицией в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 2 миллионов евро.

Лидеры потерявшей по итогам парламентских выборов две трети своих избирателей Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), ради сохранения остатков авторитета партии, согласились в феврале на переговоры с ANO о составлении правящей коалиции, подписали в мае предварительное соглашение о правительственной программе, но намерены утвердить свое решение в рамках внутрипартийного референдума, который завершится 15 июня.

Кроме того, движение ANO и социал-демократы предполагают опираться в парламенте на поддержку коммунистов, поскольку лишь с ними будут располагать необходимым большинством (108 голосов из 200) для проведения своих решений. Многие видные правые политики и общественные деятели страны усмотрели в этом первый шаг к возращению коммунистов к власти после свержения в 1989 году социалистического строя в стране.

Однако президент Милош Земан не видит в формируемой Бабишем коалиции ничего страшного. В понедельник Земан заявил о том, что назначит Бабиша премьером еще до 15 июня, то есть, до завершения референдума в ЧСДП.