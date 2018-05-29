В ООН призвали Будапешт отозвать законопроекты "Стоп Сорос"

ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призывает власти Венгрии отозвать новую версию пакета законопроектов, известного как "Стоп Сорос", в которой предусматривается введение уголовного наказания за поддержку нелегальным мигрантам, говорится в заявлении УВКБ ООН.

"Поиск убежища – это фундаментальное право человека, а не преступление. Мы особенно озабочены тем, что правительство (Венгрии – ред.) целится в тех, кто, выступая исключительно в гуманитарной роли, помогает людям, которые просят убежища. Мы призываем власти остановить любые меры, которые еще больше усугубят уязвимость людей, которые просто ищут безопасную гавань", — приведены в заявлении слова своего директора европейского бюро Паскаля Моро.

Правительство Венгрии во вторник внесло на рассмотрение парламента новую версию пакета законопроектов, известного как "Стоп Сорос", в которой предусматривается введение уголовного наказания в отношении лиц, оказывающих поддержку нелегальным мигрантам.

По мнению УВКБ ООН, принятие парламентом страны данных законов значительно усложнит жизнь НПО и тех, кто помогает просителям убежища и беженцам.

После победы на парламентских выборах в стране представители партии ФИДЕС заявили, что законы "Стоп Сорос" станут одними из первых инициатив, которые рассмотрит парламент после прошедших выборов. Пакет законопроектов вводит ограничения в отношении неправительственных организаций, в частности, организациям будет необходимо получать разрешение на деятельность от правительства и платить налоги с дотаций от зарубежных источников.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно критиковал американского миллиардера Джорджа Сороса. По мнению премьера, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции.