Радикальные группировки взяли на себя ответственность за обстрел Израиля

РАМАЛЛАХ, 29 мая — РИА Новости. Вооруженное крыло ХАМАС бригада "Кассам" и военизированное крыло "Исламского джихада"* "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") взяли на себя ответственность за обстрел позиций Израиля во вторник, говорится в их совместном заявлении.

Палестинцы во вторник выпустили по югу еврейского государства десятки ракет и мин, на которые израильтяне ответили ударами по десяткам целей на территории анклава. Армейская пресс-служба Израиля сообщила о ранении трех израильских военнослужащих. О наличии пострадавших с палестинской стороны информации пока не поступало.

"Бригада "Кассам" и "Сарая аль-Кудс"* заявляют о своей ответственности за обстрел военных позиций Израиля и израильских поселений неподалеку от сектора Газа десятками минометных снарядов на протяжении вторника", — говорится в заявлении.

*Террористическая организация, запрещена в РФ