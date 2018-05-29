Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме

ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Чехия во вторник открыла почетное консульство в Иерусалиме, по этому поводу во второй половине дня состоялась торжественная церемония, сообщил чешским журналистам почетный консул Дан Проппер.

"Свою главную цель я, прежде всего, вижу в развитии экономических отношений между Израилем и Чехией, поскольку у меня уже немало лет существуют хорошие отношения с израильским бизнес-сообществом. Кроме того, на основе собственного положительного опыта я хочу также выступать за расширение израильских инвестиций в Чехии", — сказал Проппер, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.

В Чехии у 78-летнего Проппера есть собственное предприятие по производству соевых мясозаменителей, оно расположено около города Теплице на западе республики, где в начале 20-века начинал свою предпринимательскую деятельность дед Проппера.

О намерении Чехии открыть почетное консульство в Иерусалиме заявил в начале апреля премьер Андрей Бабиш. Официальное согласие израильской стороны с открытием консульства Проппер получил в понедельник в МИД страны.

"Моя семья тесно связана с чешской культурой, со многими людьми в этой стране", — подчеркнул Проппер в беседе с журналистами. По его словам, отец и мать вынуждены были покинуть Чехословакию перед началом ее оккупации гитлеровской Германией в 1939 году, сам он родился в Тель-Авиве.

Как сообщил в начале мая президент Милош Земан, в ходе его намеченного визита в Израиль в конце этого года в Иерусалиме будет также открыт для проведения общественно-политических и культурно-экономических мероприятий Чешский дом. Кроме того, Земан, начиная с 2013 года, неоднократно высказывался за перенос чешского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Однако МИД республики предпочитает рассматривать этот вопрос одновременно с другими государствами Евросоюза.

Ранее правительство Чехии уже приняло решение о том, что нынешний глава МИД республики Мартин Стропницкий, согласно его собственной просьбе, приступит в ближайшие месяцы к работе послом в Израиле.