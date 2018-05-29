СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Украина теряет государственность, потому что в стране у власти находятся "фашисты и демагоги", которые ничего не сделали для своего народа, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее Борис Бабин, занимающий на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму", заявил, что в ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническе, наблюдается "потеря признаков государственного управления". По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются раскачиванием ситуации. Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.

"Украина теряет свою государственность не из-за Крыма и явно не из-за политики Российской Федерации. Украина теряет свою государственность из-за того, что во власти находятся откровенные фашисты и демагоги, которые для всего украинского народа, как минимум четыре года, которые они находятся у власти, не сделали ровным счетом ничего. Именно эта власть несет главную угрозу для самой страны и для ее государственности", — сказал РИА Новости Полонский.

По его мнению, украинские власти за последние годы абсолютно ничем не прославились.

"Они не сделали ничего дня своей страны, они не реализовали ни одного значимого инфраструктурного проекта. Наоборот, мы видим падение экономики во всех отраслях, внутренние гражданские и элитные конфликты", — подчеркнул Полонский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".