ООН крайне обеспокоена ситуацией вокруг йеменского города Ходейда

ООН, 29 мая — РИА Новости. ООН крайне обеспокоена ситуацией вокруг порта Ходейда на западе Йемена, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ходейда, по заявлениям сторонников йеменского правительства и арабской коалиции, является основным источником поставок оружия повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситам). Вблизи располагается также важный для мирового судоходства Баб-эль-Мандебский пролив. В последние дни ситуация вокруг порта стала напряженной.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией вокруг Ходейда. Наши коллеги в этой области уже начали предпринимать меры предосторожности с точки зрения сворачивания помощи и пересмотра плана действий в чрезвычайных обстоятельствах в случае дальнейшей эскалации ситуации", — сказал Дюжаррик.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.