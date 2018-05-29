Генсек ООН доволен возобновлением планов по проведению саммита США-КНДР

ООН, 29 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш доволен возобновлением планов по проведению саммита США-КНДР, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее Гутерреш выражал озабоченность отменой саммита США и КНДР в Сингапуре, запланированного на 12 июня.

"Генсек доволен тем, что (планы проведения) саммита, кажется, вновь обсуждаются", — сказал Дюжаррик.

В Белом доме во вторник сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с эмиссаром КНДР, заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Дюжаррик отметил, что ему неизвестно о планах проведения этой встречи на полях ООН.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила во вторник, что США продолжают активно готовиться к саммиту президента страны Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. По ее словам, представители США и КНДР на этой неделе проведут новые встречи в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе Северной и Южной Кореи. Кроме того, в Сингапуре находится еще одна группа представителей американской администрации во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгином, которая занимается логистической подготовкой предстоящего саммита.

Ранее в госдепартаменте сообщили, что первая встреча в ДМЗ прошла в воскресенье.