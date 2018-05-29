Генсек ООН доволен возобновлением планов по проведению саммита США-КНДР

ООН, 29 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш доволен возобновлением планов по проведению саммита США-КНДР, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек доволен тем, что (планы проведения) саммита, кажется, вновь обсуждаются", — сказал Дюжаррик.
В Белом доме во вторник сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с эмиссаром КНДР, заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Дюжаррик отметил, что ему неизвестно о планах проведения этой встречи на полях ООН.
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.
После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.
Ранее в госдепартаменте сообщили, что первая встреча в ДМЗ прошла в воскресенье.