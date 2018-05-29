МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство Венгрии внесло на рассмотрение парламента новую версию пакета законопроектов, известного как "Стоп Сорос", в которой предусматривается введение уголовного наказания в отношении лиц, оказывающих поддержку нелегальным мигрантам, передает агентство Рейтер.
После победы на парламентских выборах в стране представители партии ФИДЕС заявили, что законы "Стоп Сорос" станут одними из первых инициатив, которые рассмотрит парламент после прошедших выборов. Пакет законопроектов вводит ограничения в отношении неправительственных организаций, в частности организациям будет необходимо получать разрешение на деятельность от правительства и платить налоги с дотаций от зарубежных источников.
Эксперты СПЧ ООН призывали парламент Венгрии отклонить проекты новых законов под общим названием пакет "Стоп Сорос", которые предусматривают наказания для неправительственных организаций, занимающихся беженцами. По мнению экспертов, принятие законопроекта привело бы к ограничениям в работе организаций гражданского общества и возможности критиковать миграционную политику государства.
Больше всего беженцев — более 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что ранее поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.