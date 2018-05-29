МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство Венгрии внесло на рассмотрение парламента новую версию пакета законопроектов, известного как "Стоп Сорос", в которой предусматривается введение уголовного наказания в отношении лиц, оказывающих поддержку нелегальным мигрантам, передает агентство Рейтер.

"Те, кто оказывают финансовую помощь… или занимаются организационной деятельностью (в поддержку мигрантов – ред.) на постоянной основе подвергнутся наказанию вплоть до одного года тюремного заключения", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте венгерского парламента.

После победы на парламентских выборах в стране представители партии ФИДЕС заявили, что законы "Стоп Сорос" станут одними из первых инициатив, которые рассмотрит парламент после прошедших выборов. Пакет законопроектов вводит ограничения в отношении неправительственных организаций, в частности организациям будет необходимо получать разрешение на деятельность от правительства и платить налоги с дотаций от зарубежных источников.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно критиковал американского миллиардера Джорджа Сороса. По мнению премьера, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции.

Эксперты СПЧ ООН призывали парламент Венгрии отклонить проекты новых законов под общим названием пакет "Стоп Сорос", которые предусматривают наказания для неправительственных организаций, занимающихся беженцами. По мнению экспертов, принятие законопроекта привело бы к ограничениям в работе организаций гражданского общества и возможности критиковать миграционную политику государства.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.

Больше всего беженцев — более 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что ранее поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.