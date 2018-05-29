ЕК отметила осложнение отношений ЕС и США в сфере торговли и инвестиций

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия констатирует осложнение отношений ЕС и США в области торговли и инвестиций, свидетельствуют слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.
"Наши отношения в торговле и инвестициях с США становятся все более сложными, и они потребуют внимательного политического управления в ближайшие недели", — сказала она в Европарламенте на слушаниях по пошлинам США на сталь и алюминий.
Мальмстрем добавила, что Еврокомиссия очень обеспокоена односторонними инициативами США, которые подрывают многостороннюю торговую систему.
При этом Мальмстрем отмечает, что ЕС и США являются стратегическими партнерами и союзниками.
"Мы должны работать сообща, чтобы искать ответы на этот вопрос (перепроизводство стали в мире – ред.) и другие вопросы глобальной торговой системы", — сказала она.