ЕК не исключила, что США ограничат импорт стали и алюминия из Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Еврокомиссия не исключает, что США, даже если откажутся от введения в отношении Евросоюза новых пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции, захотят ввести ограничения на их ввоз из стран союза, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в Европарламенте.

"Реалистично, что если США решит воздержаться от введения пошлин, я ожидаю, что они, тем не менее, захотят наложить какой-то вид ограничений на экспорт из ЕС. Вопрос – будут ли это тяжелые или легкие ограничения", — сказала она.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ЕС и еще ряда стран действие этих пошлин приостановлено до 1 июня.

Мальмстрем добавила, что хотела бы, чтобы со стороны США не было введено тарифов или квот на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза. "Однако на самом деле я не думаю, что мы можем надеяться на это", — сказала она.

ЕК считает, что действия Соединенных Штатов "подрывают многостороннюю торговую систему", сказала еврокомиссар.

Мальмстрем напомнила, что временные исключения из-под новых пошлин продлятся до 31 мая. Без дополнительных решений со стороны Соединенных Штатов пошлины на экспорт из ЕС будут введены с пятницы, 1 июня, уточнила она.

Еврокомиссия находится в постоянном контакте с США по разрешению вопроса пошлин и продолжает выступать за полное, постоянное и безусловное исключение продукции из Евросоюза из-под действия новых тарифов Соединенных Штатов.

"Я нахожусь в регулярных контактах с министром торговли (США Уилбуром — ред.) Россом, мы говорили много раз по телефону и встретимся завтра в Париже. Это будет важный момент, но понятно, что финальное решение будет принято самим президентом (США Дональдом – ред.) Трампом", — сказала еврокомиссар.

По ее словам, Саммит глав государств ЕС ранее заявил, что если Евросоюз будет выведен из-под новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, то может быть рассмотрено развитие отношений ЕС и США в области торговли. В частности, речь идет о возможности углубления отношений в сфере в энергетики, к примеру, в торговле сжиженным природным газом.