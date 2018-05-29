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ЕК не исключила, что США ограничат импорт стали и алюминия из Евросоюза

19:2729.05.2018
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© AFP 2018Cталелитейный завод. Архивное фотоCталелитейный завод. Архивное фото
© AFP 2018

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Еврокомиссия не исключает, что США, даже если откажутся от введения в отношении Евросоюза новых пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции, захотят ввести ограничения на их ввоз из стран союза, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в Европарламенте.

Рабочие на сталелитейном заводе. Архивное фото
© AFP 2018
ЕК надеется на вывод ЕС из-под действия новых пошлин США на металлы
"Реалистично, что если США решит воздержаться от введения пошлин, я ожидаю, что они, тем не менее, захотят наложить какой-то вид ограничений на экспорт из ЕС. Вопрос – будут ли это тяжелые или легкие ограничения", — сказала она.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ЕС и еще ряда стран действие этих пошлин приостановлено до 1 июня.

Мальмстрем добавила, что хотела бы, чтобы со стороны США не было введено тарифов или квот на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза. "Однако на самом деле я не думаю, что мы можем надеяться на это", — сказала она.

Флаги ЕС и США. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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ЕК считает, что действия Соединенных Штатов "подрывают многостороннюю торговую систему", сказала еврокомиссар.

Мальмстрем напомнила, что временные исключения из-под новых пошлин продлятся до 31 мая. Без дополнительных решений со стороны Соединенных Штатов пошлины на экспорт из ЕС будут введены с пятницы, 1 июня, уточнила она.

Еврокомиссия находится в постоянном контакте с США по разрешению вопроса пошлин и продолжает выступать за полное, постоянное и безусловное исключение продукции из Евросоюза из-под действия новых тарифов Соединенных Штатов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Я нахожусь в регулярных контактах с министром торговли (США Уилбуром — ред.) Россом, мы говорили много раз по телефону и встретимся завтра в Париже. Это будет важный момент, но понятно, что финальное решение будет принято самим президентом (США Дональдом – ред.) Трампом", — сказала еврокомиссар.

По ее словам, Саммит глав государств ЕС ранее заявил, что если Евросоюз будет выведен из-под новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, то может быть рассмотрено развитие отношений ЕС и США в области торговли. В частности, речь идет о возможности углубления отношений в сфере в энергетики, к примеру, в торговле сжиженным природным газом.

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