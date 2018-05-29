Границы Минска изменят ради табака

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Границы Минска будут изменены для развития табачного производства в Шабанах, соответствующее решение приняли депутаты Мингорсовета.

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, табачное производство планируют развивать под Минском в рамках инвестпроекта. Кто займется этим бизнесом, пока не называется.

Для развития "табачного дела" у Минска планируют "отрезать" 48 гектаров территории в промзоне Шабаны. Эти земли присоединят к Минской области и Минскому району.

Жилых зданий на территориях, которые будут переданы в район, нет — лишь промышленные и офисные сооружения. Конкретные границы передаваемой территории пока не называются. Недалеко от Шабанов расположен и офис одной из крупнейших белорусских IT-компаний — Wargaming.

Даже после потери 48 гектаров земли столица остается больше по размерам, чем была в начале мая. На минувшей неделе 150 гектаров территорий к городу присоединил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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