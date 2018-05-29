США и КНДР проведут новые встречи в демилитаризованной зоне

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Представители США и КНДР на этой неделе проведут новые встречи в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе Северной и Южной Кореи в рамках подготовки саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в заявлении Белого дома.

"Делегация США проводит встречу с делегацией КНДР в ДМЗ… Они планируют дополнительную встречу на этой неделе", — говорится в заявлении.

В составе делегации США — посол на Филиппинах Сун Ким, директор по корейским вопросам Совета национальной безопасности США Эллисон Хукер и помощник министра обороны Рэнди Шривер.

Уточняется, что в Сингапуре находится еще одна группа представителей американской администрации во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгином, которая занимается логистической подготовкой предстоящего саммита.

Ранее в госдепартаменте сообщили, что первая встреча в ДМЗ прошла в воскресенье.

Саммит США-КНДР планируется на 12 июня в Сингапуре.