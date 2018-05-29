Госсекретарь США встретится в Нью-Йорке с эмиссаром КНДР

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с эмиссаром КНДР Ким Ён Чхолем, говорится в заявлении Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что эмиссар КНДР, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк. Также ранее сообщалось, что Ким Ён Чхоль во вторник прибыл в Пекин, откуда вскоре направится в Нью-Йорк для переговоров о предстоящем саммите.

"Заместитель председателя Центрального комитета Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк и встретится с госсекретарем Майком Помпеом позднее на этой неделе", — следует из опубликованного заявления пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс журналистами пула Белого дома.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.