Германия и Австрия ужесточат контроль на границе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти ФРГ и Австрии согласовали приоритетные направления для совместного сотрудничества полиции на австро-германской границе, сообщается в пресс-релизе управления федеральной полиции Мюнхена.

Среди согласованных мер указаны совместный контроль за движением поездов в приграничной зоне и проверка грузовых составов. Федеральная полиция Германии и Австрии, а также полиция федеральной земли ФРГ Баварии начнут координировать свои действия в этих направлениях с 1 июня 2018 года.

Также отмечается, что страны расширяют приграничное сотрудничество с целью борьбы с преступностью в приграничной зоне и нелегальной миграцией.

Миграционная политика была одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года. Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" в случае, если она пройдет в бундестаг на выборах, намерена запустить комиссию по расследованию "политики открытых дверей" канцлера Меркель.