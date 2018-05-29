Число пострадавших в перестрелке в Льеже полицейских увеличилось до четырех

Полицейские недалеко от места стрельбы в городе Льеж, Бельгия. 29 мая 2018

Полицейские недалеко от места стрельбы в городе Льеж, Бельгия. 29 мая 2018

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Число пострадавших в перестрелке в Льеже сотрудников полиции увеличилось до четырех, трое из них госпитализированы, в том числе один с серьезным ранением, сообщили на пресс-конференции в Льеже представители местных властей.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух раненых полицейских.

"Среди сотрудников полиции есть потери, это две погибшие сотрудницы и еще четверо ранены", — сказал журналистам мэр Льежа Вилли Демейер. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал RTBF.

Глава городской полиции Кристиан Бопер подтвердил, что число пострадавших увеличилось до четырех, из которых трое "еще остаются в больнице". "Один получил серьезное ранение, есть угроза его жизни", — отметил он.

Во вторник при проверке документов вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух полицейских, после чего выхватил у сотрудницы полиции пистолет и открыл огонь по правоохранителям. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей.

Злоумышленник пытался с заложницей укрыться на территории лицея, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. В ходе перестрелки пострадали еще двое полицейских. По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.