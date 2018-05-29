Меркель выразила соболезнования семьям погибших при атаке в Льеже

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки в бельгийском городе Льеж, где во вторник вооруженный преступник застрелил трех человек и ранил еще двух, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.

"Я потрясена атакой в Льеже. Приношу глубочайшие соболезнования семьям убитых. Если террористический мотив подтвердится, наши бельгийские друзья знают, что в этой борьбе мы решительно на их стороне", — сказала канцлер.

Во вторник при проверке документов вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух полицейских, после чего выхватил у сотрудницы полиции пистолет и открыл огонь по правоохранителям. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей.

Злоумышленник пытался с заложницей укрыться на территории лицея, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. В ходе перестрелки пострадали еще двое полицейских. По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.