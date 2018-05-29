Экс-премьеру Киргизии предъявили обвинение в коррупции

БИШКЕК, 29 мая – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии предъявил обвинение в коррупции бывшему главе правительства республики Сапару Исакову, сообщила во вторник пресс-служба ГКНБ.

Парламент Киргизии в апреле вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за 2017 год. Самый молодой по составу кабинет министров под руководством сорокалетнего Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. Это первая в истории Киргизии отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

"ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщает пресс-служба.

По данным спецслужбы Исаков, в 2013 году, занимая пост завотделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента Алмазбека Атамбаева, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только спустя неделю. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ранее ГКНБ арестовал практически всех топ-менеджеров крупнейшей государственной компании "Электрические станции".

После аварии на стратегическом объекте Бишкека в Киргизии разразился крупный скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. Модернизированные котлы теплоцентрали были торжественно сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года.