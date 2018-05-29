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Во Франции открыли памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса

17:3529.05.2018
(обновлено: 17:36 29.05.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТоржественное открытие обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции. 29 мая 2018Торжественное открытие обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции. 29 мая 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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АГИЛЬКУР (Франция), 29 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Обелиск памяти воинов Русского экспедиционного корпуса, сражавшихся на французской земле в 1916-1918 годах, торжественно открыт во вторник на высоте Мон-Спен в департаменте Эна.

Памятник Русскому экспедиционному корпусу в Париже, Франция
CC BY-SA 4.0 / Thomon / Памятник Русскому экспедиционному корпусу
В Париже почтили память героев Русского экспедиционного корпуса
"Памяти воинов Русского экспедиционного корпуса, сражавшегося во Франции в 1916-1918 годах", — написано на подножии стелы, выполненной из уральского гранита.

Ее архитектором стал Константин Фомин, а изготовлением занимались в российском Тамбове. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке МИД России.

Торжественного открытия памятник дожидался, укрытый российским и французским флагами. Затем посол России в Париже Алексей Мешков разрезал ленточки цветов триколора, и на краю изумрудно-зеленого свежего поля открылся белый обелиск.

Никто не забыт

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти русским солдатам и офицерам, которые вдали от родины сражались на французской земле с общим врагом, с честью и отвагой выполняли свой союзнический и воинский долг на фронтах Первой мировой войны", — сказал Мешков в ходе церемонии.

Он отметил, что многие из них "погибли в этих полях за свободу Европы", "они должны знать, что никто из них не забыт". "Мы должны помнить о каждом из них", — подчеркнул дипломат.

"Сегодня, когда наши с вами военные сражаются с общим врагом — международным терроризмом — вдалеке от своих домов, мы тоже помним о каждом, кто пал в этой борьбе", — добавил Мешков.

Разговаривая с журналистами после церемонии, посол сказал, что "сегодня действительно очень волнительное событие".

"Мы находимся на поле боя. Именно здесь сражались наши солдаты из Экспедиционного корпуса в очень сложной битве, 2 тысячи из них полегли на этом месте. Для нас было делом чести поставить этот монумент", — добавил он. Мешков рассказал, что "все хотели, чтобы памятник здесь стоял", и приложили для этого значительные усилия.

Находки поисковой экспедиции во Франции, посвященной одному из сражений Первой мировой войны
© Фото : РВИО
Во Франции экспедиция нашла оружие трех армий и останки русского солдата
"Я уверен, этот памятник будут регулярно посещать не только россияне, приезжающие сюда, но и местные жители, которые действительно ценят тот вклад, который был внесён нашим Экспедиционным корпусом", — заключил он.

Награда нашла героя

В месте, которое сейчас носит название "коммуна Агилькур" в департаменте Эна, более 100 лет назад свободу союзной Франции защищал Русский экспедиционный корпус. В апреле 1917 года здесь шло наступление части третьей бригады Русского корпуса (пятый и шестой полки).

Префект Эны Николя Баселье заявил, что "очень рад быть здесь в этот день, когда мы открываем этот памятник Русскому экспедиционному корпусу, который сражался на нашей стороне во время Первой мировой войны". Он напомнил, что "в 1917 император Николай II отправил 40 тысяч человек на французский театр боевых действий, и половина их прибыли сюда".

"Здесь была настоящая бойня. 70 офицеров, 4472 русских солдата были убиты, ранены или пропали без вести в этих боях", — добавил он.

Весной 2017 года французский историк-энтузиаст Пьер Малиновский впервые обнаружил здесь останки русского воина. Спустя более года российский посол вручил Малиновскому награду министерства обороны России.

"Пьер Малиновский непосредственно связан с памятью павших воинов в годы Первой мировой войны. Мы очень ценим его энтузиазм и работу… Неслучайно, как у нас говорят, награда нашла своего героя", — сказал Мешков.

Потом он зачитал выписку из приказа за подписью министра обороны России Сергея Шойгу. "За большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников отечества наградить медалью "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" во Французской республике Малиновского Пьера", — говорится в документе.

Сам историк рассказал, что "четыре года работы потребовалось для того, чтобы отдать последний долг русским солдатами, погибшим во Франции".

Британские военные на поле боя во время Первой мировой войны. Архивное фото
© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke
Первая мировая война
"Я начал этот проект в 2013-м. Меня очень много поддерживала Россия, поддерживали люди отсюда. Благодаря этому я смог получить право на поиски и найти останки солдата. Теперь у нас есть этот памятник в честь всех этих солдат, преодолевших путь в более чем 3 тысячи километров, чтобы умереть на нашей земле", — добавил он.

Первая мировая война

Первая мировая война 1914-1918 годов — первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков — Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия).

В 1916 году верная своим обязательствам Россия направила экспедиционный корпус для содействия союзникам на западном фронте. Его основной контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, преградив путь на Париж немецким дивизиям.

После февральской революции 1917 года Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около 1 тысячи российских добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это формирование получило название Легион чести. Среди участников боев был пулеметчик Родион Малиновский. За воинскую доблесть будущий маршал Советского союза дважды удостоился французской военной награды Военный крест.

Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года подписанием Компьеньского перемирия между странами Антанты и их союзниками и Германией. В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо время торжественного открытия обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции. 29 мая 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Во время торжественного открытия обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции. 29 мая 2018
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