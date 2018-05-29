ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Палестинские боевики используют снаряды иранского производства для обстрела южных районов Израиля, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Он затруднился назвать точное число ракет и мин, с утра летящих на приграничные районы еврейского государства, сказав, что их было "более 30".

"Утром выпустили более 30. Это сочетание ракет и мин, в большинстве своем — мины, часть из которых иранского изготовления", — сказал офицер на брифинге для иностранных журналистов.

Он добавил, что системы противоракетной обороны "Железный купол" сбили по меньшей мере 25 снарядов, демонстрируя высокую эффективность в том числе против мин.

"Железный купол" действует с достаточно высокой эффективностью. У меня нет пока статистики по процентам, но значительная часть снарядов, выпущенных по Израилю, были минами. Террористы, возможно, думали, что "Железный купол" не в состоянии их перехватить", — сказал Конрикус.

В ответ на продолжающиеся с утра обстрелы военные бомбят объекты группировки "Исламский джихад", которую они считают непосредственным организатором пусков, и правящего в анклаве движения ХАМАС, на которое в Израиле возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории Газы.

Обмен ударами, по словам Конрикуса, приобрел рекордный размах с лета 2014 года — времен последней крупной военной кампании против палестинских боевиков.