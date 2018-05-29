Источник сообщил о скором продлении антироссийских санкций Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза по Крыму действуют до 23 июня, и до этого срока ожидается решение об их возможном продлении, сообщил РИА Новости во вторник источник в структурах ЕС, комментируя рассмотрение комитетом постпредов проекта документа по санкциям.

Основной подготовительный орган Совета ЕС, комитет постпредов стран-членов Евросоюза, рассматривал во вторник проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю.

"В настоящее время ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя действуют до 23 июня. Решение об их возможном продлении должно быть принято единогласно государствами-членами ЕС до этого времени", — пояснил источник.

Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

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