Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (204)

Разрушенный дом в результате обстрела в секторе Газа. Архивное фото

Разрушенный дом в результате обстрела в секторе Газа. Архивное фото

ГАЗА, 29 мая — РИА Новости. Израильские военные перехватили палестинское судно, вышедшее из сектора Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава, сообщили организаторы акции.

В нескольких милях от берега судно, получившее название "Свобода", было остановлен патрульными катерами и взят на буксир.

"Четыре катера ВМС Израиля перехватили корабль и буксируют его в сторону (израильского города — ред.) Ашдода", — сказано в заявлении для прессы.

Организаторы говорят, что на борту судна, двигавшегося в сторону Кипра, находятся студенты и раненые палестинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом.

В рамках режима морской блокады израильтяне ограничили для палестинцев зону судоходства шестью-девятью милями от побережья анклава.

Израильские военные подтвердили перехват. "После досмотра и обыска судно будет отбуксировано на военно-морскую базу в Ашдоде. У армии наготове команда медиков, которые при необходимости окажут помощь больным и инвалидам на борту", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Военные назвали морскую блокаду необходимым и легальным инструментом защиты Израиля и его границ от терроризма и контрабанды оружия.