Послы России и Греции в Таиланде проводят совместную выставку своих работ

Посол России Кирилл Барский и посол Греции Периклес Бутос на открытии выставки художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. 29 мая 2018

Посол России Кирилл Барский и посол Греции Периклес Бутос на открытии выставки художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. 29 мая 2018

БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости, Евгений Беленький. Совместная выставка художественных работ посла России в Таиланде Кирилла Барского и посла Греции в этой стране Периклеса Бутоса проходит в эти дни в Бангкоке.

Выставка, которая будет работать до 11 июня, представляет вниманию зрителей несколько серий графических работ, выполненных главой российской дипмиссии, и художественные фотографии посла Греции.

Дипломаты-поэты и дипломаты-художники

"Дипломаты – люди творческие, хотя и очень занятые. Даже несмотря на то, что большую часть времени они проводят на своих рабочих местах или на различных мероприятиях. У них очень мало свободного времени, но то небольшое его количество, которое у них все-таки есть, они часто посвящают творчеству", — сказал посол РФ в Таиланде Кирилл Барский в пятницу на торжественном открытии выставки, которая проходит в бангкокском торговом центре River City, известном своими антикварными магазинами и художественными салонами.

Глава российской дипмиссии, автор двух поэтических сборников, напомнил, что среди дипломатов всегда было немало поэтов и писателей, и многие из них оставили глубокий след в мировой литературе.

"Это великий чилийский дипломат и поэт Пабло Неруда, российский посол и поэт Александр Грибоедов, дипломат и поэт Федор Тютчев. Даже великий русский поэт Александр Пушкин некоторое время проработал в российском министерстве иностранных дел", — напомнил Барский. Возвращаясь к современности, посол отметил, что и среди нынешнего поколения российских дипломатов немало поэтов, и один из самых талантливых – министр иностранных дел России Сергей Лавров.

© РИА Новости / Евгений Беленький Посетители выставки художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке © РИА Новости / Евгений Беленький Посетители выставки художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке

"Сегодня мы здесь делаем попытку показать результаты творчества несколько иного рода – художественного, изобразительного. Мы оба не профессиональные художники, и у нас были сомнения, стоит ли выставлять наши работы на суд публики. Но мы все-таки решили попробовать и сделать это вместе. Тем более что в этом году Россия и Греция отмечают 190-летие дипломатических отношений между нашими странами, и этой выставкой мы празднуем эту знаменательную дату", — сказал Барский.

Посол Греции Периклес Бутос предложил присутствующим на время забыть о высоком дипломатическом статусе авторов выставки и оценить показанные на ней работы объективно.

"Сегодня здесь нет никаких "ваших превосходительств", а есть два человека – Кирилл и Периклес, которые выставляют свои работы на ваш суд", — сказал он.

© РИА Новости / Евгений Беленький Фотографии из серии "Жители Новороссийска" на выставке художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. Автор Периклес Бутос © РИА Новости / Евгений Беленький Фотографии из серии "Жители Новороссийска" на выставке художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. Автор Периклес Бутос

Остроумие графики и контраст фотографий

Оригинальность и собственный неповторимый стиль, "почерк" рисунков Кирилла Барского отмечают все посетители выставки. Рисунки российского посла можно условно разделить на три серии – графику, как бы рисованную с натуры, рисунки-фантазии, и стилизованные аллегорические изображения китайских иероглифов, с которыми глава российской дипмиссии в Бангкоке, известный китаевед, впервые познакомился на уроках китайской каллиграфии, когда учился в МГИМО.

Однако деление на серии здесь действительно условно: все рисунки российского посла объединяет сбалансированное сочетание точности и тщательной прорисовки деталей с элементами фантазии и даже гротеска, а также доброе и озорное чувство юмора, присущее автору.

Китайские иероглифы передают не слова, не названия предметов, а понятия о предметах. И это сразу видишь, разглядывая стилизованные иероглифы Барского, даже если раньше этого не знал. Вот, например, иероглиф "Гвоздь": он изображен в виде настоящего гвоздя со шляпкой, к которому пририсованы все остальные необходимые элементы в виде вешалки на шляпке гвоздя.

"Натурные" рисунки российского посла, несмотря на выверенность и точность деталей, по сути, являются в большей степени отражением впечатлений автора чем реального облика предметов и растений. Они передают зрителю настроение, пробуждая в нем то восприятие нарисованных предметов, которое в них заложил художник.

© РИА Новости / Евгений Беленький Картина "Иероглиф гвоздь" на выставке художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. Автор Кирилл Барский © РИА Новости / Евгений Беленький Картина "Иероглиф гвоздь" на выставке художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. Автор Кирилл Барский

Рисунки-фантазии Барского многослойны. Их хочется рассматривать долго: интересна и притягательна для взгляда каждая мелкая деталь. Вот "Человек-улитка": бородатая мужская голова с густыми бровями разглядывает продолжение своего тела – раковину улитки и высовывающийся из нее хвост. Вот "Жук с цветами": большой жук с человеческими глазами и пучками цветов вместо бровей. Вот "Лес ножниц": ножницы разных размеров, "растущие" из земли в виде небольшой рощи. А вот "Блудный сын" — аллегорическая отсылка к картине Рембрандта "Возвращение блудного сына": ладонь отцовской руки на затылке героя рисунка, лицо которого – это лицо черта с рогами и прочими дьявольскими атрибутами.

"Я не рисую на заседаниях и совещаниях. Рисую в свободное время – даже когда есть всего несколько минут. Ни один из этих рисунков не был сделан "в один присест", все они рисовались в несколько "заходов". Иногда, когда рисуешь в таком режиме, на один рисунок уходят недели, а то и месяцы", — сказал РИА Новости Кирилл Барский.

Помимо рисунков, на выставке представлена коллекция художественных подставок под китайские палочки для еды со всего мира, собранная главой российской дипмиссии. Подставки для палочек – непременный атрибут китайского обеда, они обязательно стоят на столе в любом китайском доме или китайском ресторане, где бы он ни находился. Изготавливают подставки из дерева, фарфора, камня, металла, пластика. Формы разнообразны: от строгих прямоугольников до фигурок животных и изображений знаков китайского зодиака.

В следующем зале – новороссийская серия фотографий греческого посла, которая соседствует с другой серией, снятой в Нью-Йорке. Периклес Бутос работал генеральным консулом Греции в Новороссийске на рубеже девяностых и двухтысячных годов, в самое трудное для города время, когда водопроводная вода подавалась только на четыре часа в день, были перебои с электричеством, и многие в городе не имели работы. Новороссийская серия – своего рода социальное исследование. Фотографии размещены парами – фото жителя или жительницы Новороссийска, и рядом – снятое в тот же день и на том же месте фото самого автора. Под каждой парой – статистика: количество людей, к которым обращался дипломат, и процент отказавшихся фотографироваться. Отказавшихся всегда больше, чем согласившихся. А с фотографий смотрят лица новороссийцев – не всегда улыбающиеся, но всегда спокойные, не искаженные отрицательными эмоциями. В этих людях видна какая-то внутренняя сила. У них много проблем, но на лицах этого не видно. Видно другое: эти люди воспринимают жизнь такой, какая она есть, и живут – вопреки всему, что пытается сделать эту жизнь невыносимой.

© РИА Новости / Евгений Беленький Картина "Блудный сын" на выставке художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. Автор Кирилл Барский © РИА Новости / Евгений Беленький Картина "Блудный сын" на выставке художественного творчества послов России и Греции в Бангкоке. Автор Кирилл Барский

На противоположной стене – фотографии людей, снятые на улицах Нью-Йорка. Напряженные и обеспокоенные лица, фигуры, устремленные вперед, к какой-то цели, к которой человек движется, погруженный в свои непростые мысли. Даже когда на фотографии пара, видно, что оба идущих рядом хорошо одетых человека в этот момент мысленно находятся не на улице в деловом центре одного из самых благополучных городов мира, а в совсем других мирах, каждый в своем собственном, полном проблем, приключений и злоключений. В фотографиях проступает бешеный темп жизни огромного города, в котором многие обречены на гонку – чтобы успеть, а в лучшем случае – преуспеть.

"Эти снимки похожи на фотографическое олицетворение того, как в Нью-Йорке реализуется право граждан США на стремление к счастью, записанное в Декларации независимости", — такое определение фотографиям дал один из посетителей выставки, таец, проживший более десяти лет в финансовой и коммерческой "столице" Америки.

На выставке также представлена личная коллекция картин посла Греции Периклеса Бутоса, в которую входят полотна нескольких современных авторов, в том числе картины, принадлежащие кисти родного брата посла, известного греческого художника.

Выставка, проходящая в River City, называется "Как вы думаете, кто мы такие?". На ее главной афише – портреты обоих послов в профиль, с лицами, обращенными друг к другу, на фоне копий их художественных работ.

"Цель выставки – показать жизнь двух послов, обычно скрытую от посторонних глаз, – их таланты, увлечения, мировосприятие", — сказано в сообщении о работе выставки, размещенном на интернет-сайте посольства России в Таиланде. Судя по тому, что в залах выставки всегда есть посетители, эта сторона жизни глав дипломатических миссий России и Греции в Бангкоке и прежде всего само творчество послов двух стран заинтересовали многих в таиландской столице.