В Киеве заявили о "проблемах" России с Крымским мостом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за Керченского моста.
Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу.
При этом Бабин признал, что подобный сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение поездов начнется в 2019 году.