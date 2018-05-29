В Киеве заявили о "проблемах" России с Крымским мостом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за Керченского моста.

"Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве", — заявил Бабин в интервью " Обозревателю ", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности.

Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу.

При этом Бабин признал, что подобный сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить мост через Керченский пролив. По словам парламентария, любая страна, которая находится в состоянии войны, стремится разрушить "вражескую инфраструктуру". Он добавил, что обязательно пошел бы на такой шаг, если бы занимал пост министра обороны.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение поездов начнется в 2019 году.