МИД Франции осудил ракетные обстрелы территории Израиля

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Париж осуждает ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа, говорится в заявлении французского МИД.

Палестинские боевики с утра выпустили десятки мин и, вероятно, ракет по южным районам Израиля, часть из которых были перехвачены системами ПРО "Железный купол". Израильская авиация атаковала 35 объектов основных военизированных группировок сектора Газа в ответ на массированные палестинские обстрелы, сообщила армейская пресс-служба.

"Израильская территория 29 мая была обстреляна ракетами со стороны сектора Газа. Франция осуждает эти неприемлемые обстрелы, которые были направлены на гражданские цели, к счастью, обошлось без жертв. Приверженность Франции в отношении безопасности Израиля нерушима", — отметили в МИД Франции.

"Франция осуждает применение насилия, которое несовместимо с мирным урегулированием израильско-палестинского конфликта", — сообщается в заявлении.