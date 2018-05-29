Из фракции бывшей правящей партии Армении вышли два депутата

ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Два депутата Национального собрания (парламента) Армении Ширак Торосян и Артур Геворкян заявили о выходе из парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии.

"Учитывая несовместимость моих подходов c позицией фракции РПА в отношении политических процессов, а также возможность самостоятельного участия моей политической команды – партии "Могучая родина" в предстоящих внеочередных парламентских выборах, считаю нецелесообразным оставаться в составе фракции", — написал Торосян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что продолжит работу в качестве независимого депутата.

Геворкян написал в Facebook, что не желает видеть "борьбу между парламентских большинством и народным движением". "Информирую, что по собственному заявлению покидаю ряды фракции Республиканской партии Армении", — отметил он.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.

До заявления двух депутатов РПА принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте.