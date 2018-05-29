Израиль атаковал 35 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильская авиация атаковала 35 объектов основных военизированных группировок сектора Газа в ответ на массированные палестинские обстрелы, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля задействовала авиацию для нанесения ударов по 35 террористическим целям в семи террористических комплексах, принадлежащих террористическим группировкам ХАМАС и "Исламский джихад"*, — сказано в сводке об операции.

Среди атакованных объектов — штабы, склады оружия, "военно-морские цели", а также туннель, который вел из сектора Газа в Израиль транзитом через территорию Египта — уже десятый подземный ход, найденный израильтянами за последние месяцы.

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