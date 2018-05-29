Палестинское судно отправилось на прорыв морской блокады сектора Газа

ГАЗА, 29 мая — РИА Новости. Судно с двумя десятками палестинцев на борту вышло из главного порта сектора Газа с намерением попытаться прорвать введенную Израилем морскую блокаду, передает корреспондент РИА Новости.

"Военное судно, вышедшее из порта Газы, пересекает восьмую милю в Средиземном море и направляется к портам Кипра", — говорится в заявлении палестинского Высшего национального комитета по снятию блокады, полученном в распоряжение РИА Новости.

Согласно заявлению, все пассажиры в порядке.

В плавание, которое чревато конфронтацией с израильскими военными, отправились местные студенты и группа раненых палестинцев, нуждающихся в лечении за рубежом.

Израиль разрешает палестинцам судоходство в пределах шести миль от побережья. Морскую блокаду сектора Газа израильтяне объясняют необходимостью препятствовать поставкам оружия местным боевикам.