Посольство рассказало о дискриминации детей из России при въезде в Британию

Сотрудники британской полиции у входа в терминал аэропорта в Лондоне. Архивное фото

Сотрудники британской полиции у входа в терминал аэропорта в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Несовершеннолетние россияне сталкиваются с дискриминацией при въезде в Великобританию, заявило посольство России в Соединенном Королевстве.

Так, одним из последних примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля стал случай в аэропорту "Хитроу", когда британские власти задержали ребенка, прибывшего в страну на законных основаниях.

Несовершенного россиянина поместили в изолированную комнату центра содержания, предназначенную для взрослых. У него отобрали все личные вещи, в том числе средства связи.

"На протяжении 12 часов задержания сотрудники погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов после задержания. Ребенка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства", — сообщает российское дипведомство.

Причиной для задержания стало "отсутствие уверенности в безопасном пребывании" ребенка в Великобритании. Посольство назвало этот аргумент надуманным. "По существу, это отражает сформировавшийся дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан" — говорится в сообщении.

Посольство призвало родителей, планирующих путешествие детей в Великобританию, учитывать риски такой поездки. Если ее нельзя отложить, дипломаты посоветовали проверить комплект документов для ребенка, который летит без сопровождения родителей.

Несовершеннолетнему нужны действующий паспорт, действующая виза, нотариально оформленное согласие одного из родителей на выезд несовершеннолетнего с указанием срока выезда и страны, которую он намерен посетить, копия паспорта родителя, выдавшего согласие, копия электронного билета туда и обратно, оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении, подтверждение проживания в поездке, финансовые гарантии одного из родителей, медицинская страховка.