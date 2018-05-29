Гройсман сравнил отношения с Россией с попыткой завести дружбу с медведем

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сравнил отношения с РФ с попыткой завести дружбу с диким медведем.

"Отношения с Россией. Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давайте дружить. Всем же очевидно, чем закончится такая дружба", — написал Гройсман в Twitter

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".

Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".