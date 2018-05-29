СБУ завела уголовное дело из-за трансляции военного парада в ДНР

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту трансляции военного парада ко Дню Победы в самопровозглашенной Донецкой народной республике интернет-ресурсом korrespondent.net, сообщила во вторник заместитель председателя фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Виктория Сюмар.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попросил СБУ внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали военный парад в ДНР. Ряд украинских СМИ сообщил, что интернет-издание "Корреспондент.net" 9 мая вело трансляцию этого парада. Комментарием издания РИА Новости не располагает. СБУ сообщило, что рассмотрит обращения Турчинова.

"СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка", — написала Сюмар на странице в Facebook, опубликовав ответ СБУ на ее запрос.

Как сообщается в ответе спецслужбы, ведомство изучило депутатское обращение относительно трансляции на интернет-ресурсе korrespondent.net видео "Парад Победы 2018 в ДНР".

"Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью средств массовой информации", — говорится в ответе СБУ.