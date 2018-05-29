МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама просил Владимира Путина не отговаривать Виктора Януковича от соглашения с оппозицией. Об этом он рассказал, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.
По его словам, "американцы, наверное, почувствовали, что это перебор". "Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право. Что и произошло. А потом, наутро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков — тут же начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента", — продолжил Лавров.
Янукович и лидеры оппозиции — Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Владимир Кличко — подписали соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине 21 февраля 2014 года. Посредниками выступили главы МИД Германии и Польши, а также представитель МИД Франции. Документ предусматривал восстановление конституции 2004 года, прекращение беспорядков и формирование правительства национального единства.
Однако уже на следующий день Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.