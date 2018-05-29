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В мире

Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Обамы по Украине в 2014 году

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Май 2018 (61)
15:2729.05.2018
(обновлено: 16:03 29.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фотоГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама просил Владимира Путина не отговаривать Виктора Януковича от соглашения с оппозицией. Об этом он рассказал, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии в Минске. 

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Когда этот документ был уже готов, Обама звонил президенту Путину и просил его не отговаривать Януковича от подписания этого документа, потому что в этом документе он добровольно отказывался от всех своих прерогатив Верховного главнокомандующего, обязался только использовать полицию и силу ОМОНа для охраны правительственных зданий — больше ни для чего — и соглашался на досрочные выборы", — сказал Лавров. 

По его словам, "американцы, наверное, почувствовали, что это перебор". "Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право. Что и произошло. А потом, наутро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков — тут же начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента", — продолжил Лавров.

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© РИА Новости / Стрингер
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Он напомнил, что Москва обратилась к гарантам соглашения, но те заявили, что Янукович бежал, самоустранившись от власти и переходного процесса. Оппозиция вместо правительства национального согласия объявила о создании "правительства победителей". "Никто не позвонил нам, не сказал: да, мы как бы вас просили поддержать этот процесс, он сорвался, ну, бывает", — отметил министр.

Янукович и лидеры оппозиции — Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Владимир Кличко — подписали соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине 21 февраля 2014 года. Посредниками выступили главы МИД Германии и Польши, а также представитель МИД Франции. Документ предусматривал восстановление конституции 2004 года, прекращение беспорядков и формирование правительства национального единства.

Однако уже на следующий день Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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waldemarwanke
"Никто не позвонил нам, не сказал: да, мы как бы вас просили поддержать этот процесс, он сорвался, ну, бывает", — отметил министр.
Вот эти слова Лаврова очень хорошо характеризуют бесхребётность политики России по отношению к Украине. Под носом у Москвы полыхал государственный переворот, а Кремль полагал, что это суверенное право Януковича, сдать Украину бандеровской банде.
15:48
29.05.2018
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