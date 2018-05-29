Лига арабских государств готова помочь в проведении выборов в Ливии

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) готова содействовать проведению выборов в Ливии до конца текущего года, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт на конференции по межливийскому урегулированию в Париже.

"ЛАГ будет готова оказать поддержку и осуществлять наблюдение за выборами, если ливийские стороны договорятся об их проведении до конца года и при условии, что будут сформированы необходимые политические и юридические условия, а также обеспечена безопасность", — сказал Абуль Гейт, заявления которого распространила пресс-служба организации. В то же время, по словам генсека ЛАГ, в панарабской организации не видят проблемы, если выборы будут перенесены на начало 2019 года.

Абуль Гейт добавил, что ЛАГ готова работать над сближением позиций оппонентов внутри Ливии в том, что касается проведения голосования, а также содействовать признанию их результатов как внутри страны, так и на международном уровне.

Ранее сообщалось, что стороны ливийского кризиса на переговорах в Париже договорились провести выборы в стране 10 декабря, а не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу.