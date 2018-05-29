Россияне при стрельбе в Льеже не пострадали, заявили в посольстве

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших в инциденте со стрельбой в бельгийском городе Льеж, по последней информации, нет, сообщили во вторник в пресс-службе посольства РФ в Бельгии.
Во вторник при проверке документов вооруженный ножом преступник напал в Льеже, где проживает русскоязычная община, на двух полицейских, после чего выхватил у сотрудницы полиции пистолет и открыл по сотрудникам огонь на поражение. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей.
Злоумышленник пытался с заложницей укрыться на территории лицея, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. В ходе перестрелки пострадали еще двое полицейских.
Уголовное дело по статье о терроризме передано в федеральную прокуратуру.