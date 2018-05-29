На границе Израиля с Газой в четвертый раз за день сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в четвертый раз за день сработали в израильских населенных пунктах на границе с сектором Газа, предупреждая жителей о возможном новом обстреле со стороны палестинских боевиков.

Оповещение о необходимости укрыться в защищенных помещениях на этот раз сработало в том числе в окрестностях крупного южного города Ашкелона, где живут свыше 100 тысяч человек.

"Тревога активирована в региональных советах Шаар ха-Негев, Хоф-Ашкелон, промышленной зоне Ашкелона. Обстоятельства выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.

С утра палестинские боевики выпустили несколько десятков минометных снарядов по югу Израиля. В ответ на один самых массированных обстрелов за последние четыре года армия наносит ответные удары по сектору Газа. О наличии пострадавших с обеих сторон пока не сообщается.