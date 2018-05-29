Осколки израильского снаряда попали в школу в Газе

ГАЗА, 29 мая — РИА Новости. Осколки израильского снаряда попали в палестинскую школу в секторе Газа, но инцидент обошёлся без пострадавших, сообщило местное министерство образования.

Израильские войска бомбят различные цели на территории анклава в ответ на массированный минометный обстрел со стороны боевиков.

"Обстрел школы на востоке города Дейр аль-Балаха произошел во время экзаменов в средней школе, вызвав нервозность среди учащихся. К счастью, ни один из них не пострадал", — сообщило министерство.

Оно призвало мировое сообщество осудить и остановить израильскую агрессию.

Израильтяне в свою очередь говорят, что один из минометных снарядов, выпущенных утром из сектора Газа, упал рядом с детским садом, куда в это время еще не успели прийти воспитанники.