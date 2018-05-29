Умер лауреат Нобелевской премии по химии Йен Скоу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по химии, датский учёный Йен Кристофер Скоу скончался в возрасте 99 лет, сообщил во вторник сайт Орхусского университета, где химик был почётным профессором.

Профессор получил Нобелевскую премию в 1997 году, спустя 40 лет после открытия натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы – фермента, который есть в клетках всех живых существ и участвует в процессе передачи энергии.

"Значение его работы для научных исследований в области здравоохранения на глобальном и местном уровнях неизмеримо", — говорится в сообщении на сайте университета.

Скоу скончался 28 мая, не дожив пять месяцев до 100-летего юбилея. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал работать в университете. Его последняя работа была опубликована в 2015 году.

Нобелевская премия по химии присуждается ежегодно с 1901 года за открытия, изобретения и достижения, сделанные в год присуждения. Скоу стал одним из немногих исключений, когда премия была присуждена за открытие, сделанное в прошлом, в виду его невероятной значимости для человечества.