Уголовное дело о стрельбе в Льеже расследуют по статье о терроризме

Эксперты по судебной экспертизе на месте стрельбы в городе Льеж, Бельгия. 29 мая 2018

Эксперты по судебной экспертизе на месте стрельбы в городе Льеж, Бельгия. 29 мая 2018

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О СТРЕЛЬБЕ В ЛЬЕЖЕ РАССЛЕДУЕТСЯ ПО СТАТЬЕ О ТЕРРОРИЗМЕ – СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПРОКУРАТУРУ

РИА НОВОСТИ