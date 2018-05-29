Порошенко заявил, что инициирует созыв встречи в "нормандском формате"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что инициирует созыв в ближайшее время встречи в "нормандском формате", чтобы обсудить введение миротворцев ООН в Донбасс.

"Я уверен в том, что это (миротворческую миссию ООН в Донбассе — ред.) мы должны обсудить в рамках "нормандского формата". Я инициирую как можно быстрее его созыв в ближайшее время", — заявил он в ходе совместного брифинга с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что они обсудили возможность проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия и Франция), но конкретная дата не называлась. Меркель отметила, что министры иностранных дел входящих в эту четверку стран начали на уровне советников работу по подготовке саммита.

С 2017 года идут дискуссии по вводу в регион миротворцев ООН. Ранее президент РФ заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.