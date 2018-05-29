СМИ узнали о быстрых разработках ядерного оружия нового поколения в Китае

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Китай ведет активные разработки ядерного оружия нового поколения, проводя в среднем до пяти испытаний, имитирующих ядерный взрыв, в месяц, пишет издание South China Morning Post.
При этом китайские эксперты полагают, что после того, как Китай присоединился к России и США на пути в разработках целенаправленного ядерного оружия, которое можно будет использовать в качестве устрашения против потенциальных угроз, то возможная гонка вооружений может послужить противоположной цели и повысить риск возникновения ядерного конфликта.
Как сказал изданию китайский военный эксперт Ли Цзе, "использование малых боеголовок приведет к использованию более крупных". По его словам, маловероятность факта, что Китай когда-нибудь применит ядерное оружие, вовсе не означает, что страна должна прекратить его разработки. "Если другие страны применят в отношении нас ядерное оружие, мы должны будем ответить тем же, возможно, это и есть причина в разработках нового оружия", — добавил Ли Цзе.
Как сообщает издание, в тоннелях, расположенных глубоко под горным массивом в округе Мьяньян провинции Сычуань, где находится основной центр ядерных разработок страны, как минимум раз в неделю слышны взрывы от испытаний.
При этом профессор Ван Чуаньбинь из технологического университета города Ухань отметил, что "большое количество проводимых Китаем имитационных тестов вовсе не значит, что страна обошла США в разработках и развитии ядерного оружия". Он также добавил, что "в случае, если усиление Китаем разработок и увеличение числа испытаний повлечет за собой ответную реакцию США и начало гонки вооружений, это станет плохой новостью для всех".