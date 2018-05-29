СМИ узнали о быстрых разработках ядерного оружия нового поколения в Китае

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Китай ведет активные разработки ядерного оружия нового поколения, проводя в среднем до пяти испытаний, имитирующих ядерный взрыв, в месяц, пишет издание South China Morning Post.

Согласно данным, опубликованным Китайской академией инженерной физики в начале этого года, в этом плане Китай уже значительно обошел США, которые проводят не более одного испытания такого рода в месяц. Отмечается, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года КНР провела порядка 200 лабораторных экспериментов по имитации ядерных взрывов. Для сравнения, по данным Lawrence Livermore National Laboratory, США в период с 2015 по 2017 год провели лишь 50 подобных испытаний, то есть менее 10 тестов в год.

При этом китайские эксперты полагают, что после того, как Китай присоединился к России и США на пути в разработках целенаправленного ядерного оружия, которое можно будет использовать в качестве устрашения против потенциальных угроз, то возможная гонка вооружений может послужить противоположной цели и повысить риск возникновения ядерного конфликта.

Как сказал изданию китайский военный эксперт Ли Цзе, "использование малых боеголовок приведет к использованию более крупных". По его словам, маловероятность факта, что Китай когда-нибудь применит ядерное оружие, вовсе не означает, что страна должна прекратить его разработки. "Если другие страны применят в отношении нас ядерное оружие, мы должны будем ответить тем же, возможно, это и есть причина в разработках нового оружия", — добавил Ли Цзе.

Несмотря на существование международного запрета на проведение ядерных испытаний, исключением являлась лишь КНДР, основные ядерные державы все же имеют возможность проводить имитационные ядерные тесты. Обычно они осуществляются при помощи мощной газовой пушки в лабораториях. Отмечается, что за последние три года китайские ученые провели больше таких испытаний, чем США за последние 15 лет.

Как сообщает издание, в тоннелях, расположенных глубоко под горным массивом в округе Мьяньян провинции Сычуань, где находится основной центр ядерных разработок страны, как минимум раз в неделю слышны взрывы от испытаний.

При этом профессор Ван Чуаньбинь из технологического университета города Ухань отметил, что "большое количество проводимых Китаем имитационных тестов вовсе не значит, что страна обошла США в разработках и развитии ядерного оружия". Он также добавил, что "в случае, если усиление Китаем разработок и увеличение числа испытаний повлечет за собой ответную реакцию США и начало гонки вооружений, это станет плохой новостью для всех".