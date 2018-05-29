БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Бельгии в связи с инцидентом в Льеже повышать пока не планируется, сообщил во вторник РИА Новости представитель федерального кризисного центра.

Во вторник в бельгийском Льеже были застрелены двое полицейских, которые хотели проверить документы у вызвавшего подозрение прохожего. Преступник сумел отнять оружие у одного из полицейских, после чего пытался удерживать заложника у входа в лицей. Прибывшее подкрепление ликвидировало стрелявшего

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что в качестве одной из версий стрельбы в Льеже рассматривается террористический акт. По данным СМИ, злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами. Он был известен полиции по ряду уголовных дел.

"Уровень террористической угрозы остается прежним, второй. Пока преждевременно выделять что-то конкретно, рассматриваются все версии, идет следствие, данные собираются", — сообщил представитель центра Бенуа Рамакер.

Повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных — действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три". В январе этого года власти снизили уровень террористической угрозы на территории Бельгии с третьего до второго уровня.

Места большого скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы, а также территории вокруг правительственных учреждений, патрулируют сводные группы военных и полицейских.