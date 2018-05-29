В Иране задержали членов двух террористических групп

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал членов двух террористических групп, передает агентство FARS со ссылкой на командира тегеранского подразделения КСИР генерала Мохаммада Реза Язди.

Как сообщил Язди журналистам, боевики готовили диверсию в начале июня, в ходе мероприятий в честь годовщины смерти лидера Исламской революции в Иране имама Хомейни.

Седьмого июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.