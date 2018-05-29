Зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР выехал в Нью-Йорк

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что эмиссар КНДР, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Ким Ён Чхоль во вторник прибыл в Пекин, откуда вскоре направится в Нью-Йорк для переговоров о предстоящем саммите.

"Мы объединили отличную команду для переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проходят встречи по вопросу саммита. Эмиссар КНДР Ким Ён Чхоль сейчас направляется в Нью-Йорк", — написал Трамп в Twitter.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.