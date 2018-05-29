В ДНР заявили об участившихся боестолкновениях с силовиками

ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об участившихся боестолкновениях с украинскими силовиками и связывает их с изменением формата операции Киева в Донбассе.

"У нас участились боестолкновения, была попытка захвата территории на горловском направлении. Это те изменения, которые все видели, плюс большое количество пострадавших гражданского населения — в Горловке в том числе… Поэтому изменения есть", — заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомстве сообщали об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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