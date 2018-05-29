МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил Украины подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что подразделения ООС провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. При этом целью учебных мероприятий названо "достижение высокого уровня слаженности" в рамках поддержки авиацией действий общевойсковых частей.

"В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась", — говорится в сообщении.

В последнее время ситуация в Донбассе заметно обострилась. Так, в самопровозглашенной ДНР рассказали об ухудшении ситуации в районе города Горловка. Кроме того, в воскресенье в оперативном командовании республики сообщили, что силовики разместили танки и артиллерию в жилых кварталах подконтрольного Киеву Дзержинска. В понедельник в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР рассказали, что силовики доставили к линии соприкосновения находятся реактивные системы залпового огня.

Операция Объединенных сил

Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" (так в Киеве ранее называли действия силовиков против Луганской и Донецкой республик. — Прим. ред.) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Руководит ей не СБУ, как раньше, а непосредственно военные.

В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".