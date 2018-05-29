Защита Вышинского попросила перенести рассмотрение апелляции на его арест

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.

Рассмотрение апелляции об избрании меры пресечения Вышинскому апелляционным судом Херсонской области должно состояться во вторник в 15.45. Однако во вторник утром защита Вышинского подала ходатайство о переносе даты заседания.

"Мы подали ходатайство, так как не все защитники Вышинского смогут присутствовать на рассмотрении апелляции. Ходатайство будет рассмотрено (вместо апелляции — ред.) в это же время, заседание начнется в 15.45", — сообщил РИА Новости Доманский.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.