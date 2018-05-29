МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Россия неоднократно предоставляла международным следователям документальные свидетельства по крушению MH17 на Украине, но они игнорируются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Отвергаются все те документальные свидетельства… которые мы многократно предоставляли, включая результаты натурных испытаний, которые производитель комплекса "Бук" "Алмаз-Антей" предоставил следователям", — заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой.

Он также отметил, что предоставленная информация включала первичные данные с российских радаров, согласно которым "ракета не могла взлететь с той точки откуда, как утверждает следствие, она была запущена".

"Все это было проигнорировано", — заявил Лавров.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Минобороны РФ обратило внимание, что выводы JIT базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы. В российском военном ведомстве выразили озабоченность нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.