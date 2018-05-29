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NI оценил шансы "Северодвинска" в бою с новыми американскими подлодками

12:4929.05.2018
02490
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанкПервая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта Ясень К-560 СеверодвинскПервая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта Ясень К-560 Северодвинск
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обозреватель журнала The National Interest Кайл Мизоками сравнил российскую АПЛ К-560 "Северодвинск" с новой американской подлодкой типа "Вирджиния" Block III, которой только предстоит поступить на вооружение ВМС США.

Новая подводная лодка стоимостью почти $3 млрд поступила на вооружение ВМС США
© AP Photo / Gary Slater
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По мнению эксперта, исход гипотетического сражения между двумя судами предсказать практически невозможно, поскольку они обладают самыми современными технологиями, способными нивелировать слабые стороны. Так, "Северодвинск" может быть медленнее оппонента, однако российская подлодка способна погружаться на большую глубину. Предельный показатель для нее — 600 метров, тогда как корпус американского судна был испытан лишь на глубине 488 метров.

Подлодки сопоставимы и по вооружениям, хотя на "Северодвинске" установлены противолодочные ракеты комплекса "Клаб-К" (Club- K), благодаря которым российская подлодка может оперативности ударить по противнику торпедами, замечает обозреватель издания.

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© Минобороны РФ
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В то же время новая подлодка типа "Вирджиния" обладает более мощной системой гидролокации и плавает тише, добавляет Мизоками. В пользу "Северодвинска" говорит способность поразить цель гиперзвуковыми ракетами, однако разработчикам необходимо снизить шумность судна, чтобы эффективно противостоять американской лодке.

© Фото : Wikipedia\U.S. Navy photo by Lt. j.g. Jeffrey PruneraMississippi - подводная лодка класса Virginia
© Фото : Wikipedia\U.S. Navy photo by Lt. j.g. Jeffrey Prunera
Mississippi - подводная лодка класса Virginia
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