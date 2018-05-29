В Льеже неизвестный открыл огонь по полицейским

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В бельгийском городе Льеж неизвестный отрыл огонь по полицейским, сообщила телекомпания RTBF со ссылкой на источник в полиции.

В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены, сообщает Le Soir со ссылкой на источник в местной полиции.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

Злоумышленник пытался захватить заложника в здании расположенного рядом с местом перестрелки лицея, но был "нейтрализован". Ученики лицея не пострадали.

Полиция рассматривает версию теракта.

​