Песков прокомментировал расследование спецпрокурора США Мюллера

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кремль надеется, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера когда-нибудь завершится, пока же это как "толочь воду в ступе", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть надежда, что оно когда-то завершится. По-русски это называется "толочь воду в ступе". Не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этого выражения, но пока процесс напоминает именно это действие", — сказал Песков.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".